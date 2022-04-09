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Россияне продолжают штурмовые действия на Донецком направлении – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 9 апреля 2022, 19:02
Россияне продолжают штурмовые действия на Донецком направлении – сводка Генштаба
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба

Российские войска продолжают штурмовые действия на Донецком направлении и усиливают свои группировки в Харьковской области.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка.

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Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки".

Детали: Основные усилия оккупантов сосредотачиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятности привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для осуществления диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

На Слобожанщине противник продолжает осуществлять частичную блокировку Харькова. В целях скрытого передвижения оккупационных подразделений по территории Харьковской области враг осуществляет радиоэлектронное подавление сетей сотовой связи.

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Сообщается также, что с целью наращивания группировки войск из Белгородской области РФ в район Шевченковской Харьковской области перемещено в две батальонные тактические группы противника.

"Враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины", - отметили также в Генштабе.

На Южнобужском направлении оккупанты не оставляют попыток удержать позиции и рубежи на административной границе Херсонской области.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в составе и положении войск противника не зафиксировано.

"Украинские защитники и защитницы держат оборону и постепенно оттесняют вражеские войска по отдельным направлениям", - говорится в сводке Генштаба.

Темы: Вооруженные силывойна
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