Посольство ЕС возобновляет работу в Киеве

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил о возобновлении работы посольства в Киеве.

Эту информацию он подтвердил в комментарии "Европейской правде".

О своем возвращении он намекнул в твиттере. "Я счастлив вернуться в Киев",- написал дипломат в одном из постов. Стоит отметить, что Маасикас прибыл в украинскую столицу накануне, сопровождая верховного представителя Жозепа Борреля и президентку Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен во время их совместного визита в Киев.

Реклама:

Однако в комментарии "Европейской правде" Маасикас подтвердил, что действительно официально возобновляет работу в Киеве.

ВИДЕО ДНЯ

В другом сообщении Матти Маасикас опубликовал фото с флагом ЕС над зданием посольства. "Кое-что нужно делать в первую очередь",- комментирует он это фото.

Также в субботу Матти Маасикас встретился с послом Польши Бартошем Цихоцким, объяснив, что должен у него "многому научиться", очевидно, об особенностях проживания в Киеве.

Накануне Жозеп Боррель объявил, что работа представительства ЕС в Украине, которое после начала войны переехало в Польшу, теперь снова будет осуществляться из Киева.

Напомним, делегация ЕС была эвакуирована из Киева вскоре после российского вторжения, когда атаки на Киев и его пригород усилились.

После эвакуации представительство ЕС работало в Жешуве, откуда координировало европейскую и международную помощь Украине. Некоторые сотрудники делегации по-прежнему будут работать оттуда и будут продолжать работать удаленно.