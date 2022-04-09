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120 бронемашин и противокорабельные ракеты: новая помощь Британии

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 20:43

Премьер-министр Великобритании пообещал Украине новую военную помощь, которая включает бронетехнику и противокорабельное оружие.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе британского правительства после визита Бориса Джонсона в Киев.

Как известно, в субботу Джонсон приехал в Киев для встречи с Зеленским с неанонсированным визитом.

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"Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока идет незаконное наступление России", - сообщили в правительстве Великобритании.

В правительстве подчеркнули, что эта помощь новая, она выделяется в дополнение к объявленному накануне траншу военной техники стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов, который включает зенитные ракеты Starstreak и противотанковое оружие.

Джонсон также подтвердил экономическую поддержку Украины, гарантировав выделение еще $500 млн в виде кредита Всемирного банка для Украины. Также Британия предоставила 394 миллионов фунтов стерлингов, чтобы обеспечить непрерывное функционирование жизненно важных гуманитарных услуг для украинцев.

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Великобритания также по запросу украинского правительства либерализовала тарифы на подавляющее большинство импорта из Украины и предоставила таможенные сервитуты, как свой вклад в обеспечение экономической стабильности страны.

"Украина вопреки ожиданиям всех отбросила российские войска от Киева, совершив величайший вооруженный подвиг 21 века… Британия непреклонно поддерживает вас в этой борьбе, и мы с вами надолго", - прокомментировал Джонсон свой визит.

Как сообщалось, сейчас ряд государств Запада увеличивают поставки оружия для Украины. В частности, опубликовано видео, как Словакия посылает в Украину дивизион ПВО С-300.

Темы: Великобританияармия
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