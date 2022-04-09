120 бронемашин и противокорабельные ракеты: новая помощь Британии

Премьер-министр Великобритании пообещал Украине новую военную помощь, которая включает бронетехнику и противокорабельное оружие.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе британского правительства после визита Бориса Джонсона в Киев.

Как известно, в субботу Джонсон приехал в Киев для встречи с Зеленским с неанонсированным визитом.

"Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока идет незаконное наступление России", - сообщили в правительстве Великобритании.

В правительстве подчеркнули, что эта помощь новая, она выделяется в дополнение к объявленному накануне траншу военной техники стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов, который включает зенитные ракеты Starstreak и противотанковое оружие.

Джонсон также подтвердил экономическую поддержку Украины, гарантировав выделение еще $500 млн в виде кредита Всемирного банка для Украины. Также Британия предоставила 394 миллионов фунтов стерлингов, чтобы обеспечить непрерывное функционирование жизненно важных гуманитарных услуг для украинцев.

Великобритания также по запросу украинского правительства либерализовала тарифы на подавляющее большинство импорта из Украины и предоставила таможенные сервитуты, как свой вклад в обеспечение экономической стабильности страны.

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"Украина вопреки ожиданиям всех отбросила российские войска от Киева, совершив величайший вооруженный подвиг 21 века… Британия непреклонно поддерживает вас в этой борьбе, и мы с вами надолго", - прокомментировал Джонсон свой визит.

Как сообщалось, сейчас ряд государств Запада увеличивают поставки оружия для Украины. В частности, опубликовано видео, как Словакия посылает в Украину дивизион ПВО С-300.