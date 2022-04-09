Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

120 бронемашин и противокорабельные ракеты: новая помощь Британии

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 20:43

Премьер-министр Великобритании пообещал Украине новую военную помощь, которая включает бронетехнику и противокорабельное оружие.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе британского правительства после визита Бориса Джонсона в Киев.

Как известно, в субботу Джонсон приехал в Киев для встречи с Зеленским с неанонсированным визитом.

"Борис Джонсон предложил Украине военную помощь в виде 120 бронированных машин и новых противокорабельных ракетных систем, чтобы поддержать Украину на этом решающем этапе, пока идет незаконное наступление России", - сообщили в правительстве Великобритании.

В правительстве подчеркнули, что эта помощь новая, она выделяется в дополнение к объявленному накануне траншу военной техники стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов, который включает зенитные ракеты Starstreak и противотанковое оружие.

Джонсон также подтвердил экономическую поддержку Украины, гарантировав выделение еще $500 млн в виде кредита Всемирного банка для Украины. Также Британия предоставила 394 миллионов фунтов стерлингов, чтобы обеспечить непрерывное функционирование жизненно важных гуманитарных услуг для украинцев.

Великобритания также по запросу украинского правительства либерализовала тарифы на подавляющее большинство импорта из Украины и предоставила таможенные сервитуты, как свой вклад в обеспечение экономической стабильности страны.

ВИДЕО ДНЯ

"Украина вопреки ожиданиям всех отбросила российские войска от Киева, совершив величайший вооруженный подвиг 21 века… Британия непреклонно поддерживает вас в этой борьбе, и мы с вами надолго", - прокомментировал Джонсон свой визит.

Как сообщалось, сейчас ряд государств Запада увеличивают поставки оружия для Украины. В частности, опубликовано видео, как Словакия посылает в Украину дивизион ПВО С-300.

Темы: Великобританияармия
Главное сегодня

Россия готовит новые фейки об украинских военных – Ермак

У Зеленского назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС

видеоОткрыли насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев

видеоУкраинцы уничтожили склад с боеприпасами оккупантов в Луганской области – ОГА

Сводка штаба: Россия готовит провокацию в Приднестровье, чтобы обвинить Украину

"Стратегическая ошибка Путина": Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО летом – СМИ

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: Россияне дальше используют самодельную взрывчатку
Зеленский о Джонсоне: "Он уже вписал себя в историю"
Великобритания возьмет шефство над Киевом и областью после войны - Зеленский
Последние новости
14:18
"Трудный случай": Ляшко пригласили на всероссийскую медицинскую конференцию
14:07
Военная техника РФ остается возле украинской границы на Сумщине - ГПСУ
13:51
Украина призывает страны ЕС и G7 повысить налоги для компаний с деятельностью в РФ
13:50
Кремль: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не принесет безопасности в Европу
13:48
Как оформить "евробляху" во время военного положения – разъяснение таможни
13:45
фотоХарьков: во дворах находят мины замедленного действия
13:35
Минфин РФ отказался от планов внутренних и внешних заимствований в 2022 году
13:34
фотоРоссияне разбили мемориал "Слава Украине" в Херсоне
13:20
видеоЗеленский попросил оружие у Южной Корее: Стоит вопрос о выживании
13:06
В РФ продавцы электроники расширяют продажу подержанных гаджетов
Все новости...