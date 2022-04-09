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Губернатор Курской области заявил об обстреле пограниного поста РФ

Суббота, 9 апреля 2022, 20:57

Губернатор Курской области заявил об обстреле пограниного постаГубернатор Курской области России Роман Старовойт заявил об обстреле в субботу вечером пограничного поста в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района.

Источник: Старовойт в Telegram.

Прямая речь: "Сегодня вечером со стороны Украины из миномётов был обстрелян пограничный пост в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района.

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Никто не пострадал, разрушений нет. Ответным огнём наших пограничников и вооруженных сил огневая точка была подавлена. Держу постоянную связь с военными. Ситуация в приграничных районах под контролем, прошу жителей сохранять спокойствие".

Что важно: Российская Федерация неоднократно прибегала к информационным провокациям относительно якобы обстрелов с украинской стороны. В то же время, война развязана и ведется исключительно российскими войсками. Украина не производит обстрелов территорий других государств.

Темы: Росcиявойна
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