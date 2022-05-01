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Отказываемся от советского оружия и переходим на натовские образцы – Залужный

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 04:01
Отказываемся от советского оружия и переходим на натовские образцы – Залужный
ЗАЛУЖНЫЙ, ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, в ходе которого заявил о переходе на натовские образцы оружия.

Источник: Генштаб ВСУ

Прямая речь Залужного: "Мы также обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на НАТОвские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем скорее завершим.

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Я также проинформировал генерала Милли о тяжелой ситуации на востоке нашего государства, в частности, на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки.

При всей сложности ситуации мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции".

Темы: ЗалужныйВооруженные силывойнаСША
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