Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Отказываемся от советского оружия и переходим на натовские образцы – Залужный

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 04:01
ЗАЛУЖНЫЙ, ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, в ходе которого заявил о переходе на натовские образцы оружия.

Источник: Генштаб ВСУ

Прямая речь Залужного: "Мы также обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на НАТОвские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем скорее завершим.

Я также проинформировал генерала Милли о тяжелой ситуации на востоке нашего государства, в частности, на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки.

При всей сложности ситуации мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗалужныйВооруженные силывойнаСША
Главное сегодня

Глава МИД Германии озвучила условие снятия санкций с России

видеоСБУ: россияне планировали сбить пассажирский самолет и обвинить Украину

фотоВ Приднестровье уже подготовили обращение к Путину на 2 мая – ГУР

фотоВ боях с оккупантами РФ на востоке погиб известный "киборг"-десантник

Враг создает условия для наступления на Николаев и Кривой Рог – сводка

Отказываемся от советского оружия и переходим на натовские образцы – Залужный

Все новости...
Вооруженные силы
Юг: ВСУ уничтожили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы и 42 оккупанта
ЗСУ опровергли фейк о "Призраке Киева" на фоне гибели героя Тарабалка
ВСУ уточнили: мост с вагонами в Донецкой области взорвали оккупанты
Последние новости
13:31
Херсонская область: от пыток оккупантов погиб ветеран АТО – Денисова
13:31
Из Мариуполя в воскресенье попытаются вывезти гражданских – мэрия
13:24
Мировой лидер в отрасли освещения Signify передает Ирпеню 300 светильников для улиц города
13:10
Глава МИД Германии озвучила условие снятия санкций с России
13:08
В одесском зоопарке спасенные львы из Харькова вышли к публике
12:50
Спикер Госдумы РФ предлагает конфисковать активы бизнесменов из "недружественных" стран
12:38
фотоГСЧС потроллила российских коллег, которые воюют, пока пылает Сибирь
12:09
видеоСБУ: россияне планировали сбить пассажирский самолет и обвинить Украину
11:58
фотоМолдова не пустила ехавшего в Приднестровье российского пропагандиста
11:58
Украина уже работает над восстановлением связи в Херсонской и Запорожской областях
Все новости...