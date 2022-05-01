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Кулеба обсудил с Блинкеном помощь США в $33 млрд

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 06:08
Кулеба обсудил с Блинкеном помощь США в $33 млрд
ФОТО: GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили помощь Украине помощи в размере 33 миллиарда долларов.

Источник: Госдеп

Дословно: "Секретарь отметил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России".

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Детали: Блинкен сообщил о возвращении американских дипломатов в Украину, включая первые визиты во Львов на этой неделе и планы вернуться в Киев как можно скорее.

Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили обращение Байдена к Конгрессу США о предоставлении безопасности, экономической и гуманитарной помощи в размере 33 миллиарда долларов, чтобы дать Украине возможность победить в войне с Россией.

Темы: Кулеба ДмитрийСШАвойна
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