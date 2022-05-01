Правительство закрыло 4 порта до деоккупации
Воскресенье, 1 мая 2022, 06:34
Министерство инфраструктуры решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона до освобождения этих территорий от российской оккупации.
Источник: Правительственный портал
Детали: Министерством инфраструктуры Украины принят приказ "О закрытии морских портов".
Согласно приказу со дня его опубликования морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон закрыты до восстановления контроля над указанными морскими портами.
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