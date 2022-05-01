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В боях с оккупантами РФ на востоке погиб известный "киборг"-десантник

Валентина РоманенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 08:27
В боях с оккупантами РФ на востоке погиб известный киборг-десантник

В боях с российскими оккупантами на востоке Украины погиб Руслан Боровик – боец ​​Десантно-штурмовых войск, "киборг", защитник Донецкого аэропорта, известный как военный и как фотограф.

Источник: "Новинарня"

Детали: О смерти побратима сообщили друзья и коллеги на его странице в Facebook в ночь с 30 апреля на 1 мая.

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"…Месяц назад получил контузию, но не покинул свое отделение и продолжал жечь технику российских оккупантов. Руслан Боровик – человек с большой буквы. Уравновешенность, порядочность и в любую минуту готовность прийти на помощь", – рассказывает журналист Ярослав Бондаренко.

"Как так, не верится. Еще одна болезненная потеря... Сколько интересных дискуссий, иногда и споров по теме фотографии с тобой. Война забирает… Руслан Боровик – патриот Украины! Миротворческие миссии, киборг, боец ​​95-й десантно-штурмовой бригады", – пишет коллега Владимир Зинченко.

 

Справка: Руслан Боровик, позывной "Багдад", в свое время служил на контракте в ВСУ, дважды участвовал в миссиях в Ираке (2004–2005 гг.). После увольнения с военной службы 12 лет работал в банке инкассатором.

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В 2014 году мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, служил в 90-м батальоне на базе 95-й отдельной аэромобильной бригады (ныне ДШУ) в должности гранатометчика.

Зашел в ДАП – новый терминал – 30 ноября 2014 года. Был ранен в ногу.

Даже во время тяжелых сражений находил возможности фотографировать события. В 2015 году вышел альбом "ДАП" со фотографиями ветерана. Выставка его работ проходила в Верховной Раде. В июне 2020-го фото Боровика были представлены на фотовыставке "Героическая оборона Донецкого аэропорта (2014-2015)" в "Укринформе".

После демобилизации Руслан работал в Киевском городском центре помощи ветеранам АТО при КГГА, активно занимался спортом, бегал марафон, участвовал в Маршах защитников.

У Боровика остались жена и две маленьке дочери.

Младшую – Анечку – запомнили, когда она на Марше защитников в 2020 году танцевала перед колонной ветеранов-десантников, которую возглавлял отец.

 

Темы: война
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