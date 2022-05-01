Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Луганская область Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово – Гайдай

Ирина БалачукВоскресенье, 1 мая 2022, 08:46
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Российские оккупанты пытаются взять штурмом село Орехово в Луганской области – продолжаются интенсивные бои улица за улицей.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "После оккупации Новотошкивского россияне сосредоточили усилия на штурме Орехового. Идут очень интенсивные стрелковые бои – улица за улицей.

Также враг организовал штурм Золотого-4 – хутора Вильного. Штурмовые группы выходили под прикрытием артиллерии и танков, но были отброшены. Предпринимались попытки обстрела с самолетов Катериновки и Нижнего. Кстати, Золотое-3 сейчас разрушено россиянами уже на 70%". 

 
Фото из Telegram Гайдая 

Детали: В общей сложности за минувшие сутки российские оккупанты 19 раз обстреляли жилые кварталы городов и сел в Луганской области.

По 6 массированных артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по 3 – Рубежное и Попаснянщина, в результате чего еще 12 домов стали непригодны для жизни. В частности, пострадали 5 многоэтажек в Северодонецке и 2 – в Рубежном. В этом городе также загорелось два частных дома. В Камышевасе разрушены здание сельсовета, школа и многоквартирный дом. В Лисичанске оккупанты перебили газопровод. 

 
Фото из Telegram Гайдая

Сейчас известно об одном погибшем мужчине в Новодружеске.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Генштаба ВСУ, на Попаснянском направлении оккупанты продолжают проводить штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехово. Осуществляют блокировку украинских сил и средств в определенных районах, чтобы не допустить маневра.

На территории Луганской и Донецкой областей защитники за минувшие сутки отбили 9 атак врага, уничтожили 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, 1 специальную машину и 5 автомобилей, из которых 2 топливозаправщика.

Подразделения ПВО сбили два самолета Су-25 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Темы: Луганская областьвойна
Главное сегодня

Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается

Как эвакуировали гражданских из окруженной "Азовстали". Защитники показали видео

Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к Путину

Зеленский: Разрушенные жизни людей в Украине и украденное имущество ничего не дадут РФ

обновлено, фотоОбвал моста в Курской области РФ: власти заявили о диверсии

Россияне пытаются наступать, но несут потери – сводка Генштаба

Все новости...
Луганская область
Глава Луганской области призывает жителей эвакуироваться
По пути в Попасную обстреляли эвакуационные автобусы, бус с гуманитаркой исчез
Оккупанты нашли одежду ВСУ, могут быть провокации – Гайдай
Последние новости
02:18
Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании и Швеции, они вызывают послов РФ
01:15
ООН: В портах Украины заблокированы 4,5 млн тонн зерна
00:22
Украинские защитники сбили 10 российских беспилотников "Орлан" за сутки
23:31
Лавров пожаловался, что Украина хочет гарантий сначала от Запада, а не от РФ
23:21
Экс-командующий НАТО призвал лишить Россию прав в Совбезе ООН
23:20
Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается
22:26
В Донецкой области от обстрелов погибли 4, ранены 11 жителей
22:24
США планируют финансировать оружие для Украины за счет российских олигархов
22:21
Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times
22:17
На востоке за день отбили 10 атак, за неделю – больше 60
Все новости...