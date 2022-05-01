Луганская область Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово – Гайдай

Российские оккупанты пытаются взять штурмом село Орехово в Луганской области – продолжаются интенсивные бои улица за улицей.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "После оккупации Новотошкивского россияне сосредоточили усилия на штурме Орехового. Идут очень интенсивные стрелковые бои – улица за улицей.

Также враг организовал штурм Золотого-4 – хутора Вильного. Штурмовые группы выходили под прикрытием артиллерии и танков, но были отброшены. Предпринимались попытки обстрела с самолетов Катериновки и Нижнего. Кстати, Золотое-3 сейчас разрушено россиянами уже на 70%".

Фото из Telegram Гайдая

Детали: В общей сложности за минувшие сутки российские оккупанты 19 раз обстреляли жилые кварталы городов и сел в Луганской области.

По 6 массированных артиллерийских обстрелов выдержали Северодонецк и Лисичанск, по 3 – Рубежное и Попаснянщина, в результате чего еще 12 домов стали непригодны для жизни. В частности, пострадали 5 многоэтажек в Северодонецке и 2 – в Рубежном. В этом городе также загорелось два частных дома. В Камышевасе разрушены здание сельсовета, школа и многоквартирный дом. В Лисичанске оккупанты перебили газопровод.

Фото из Telegram Гайдая

Сейчас известно об одном погибшем мужчине в Новодружеске.

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По данным Генштаба ВСУ, на Попаснянском направлении оккупанты продолжают проводить штурмовые действия в направлении Новотошковское – Орехово. Осуществляют блокировку украинских сил и средств в определенных районах, чтобы не допустить маневра.

На территории Луганской и Донецкой областей защитники за минувшие сутки отбили 9 атак врага, уничтожили 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, 1 специальную машину и 5 автомобилей, из которых 2 топливозаправщика.

Подразделения ПВО сбили два самолета Су-25 и четыре беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".