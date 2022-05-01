Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британская разведка узнала, зачем России Херсон

"Европейская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 09:12

Россия стремится установить длительный контроль над Херсоном, чтобы поддерживать оттуда свое вторжение и повысить безопасность контроля над Крымом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии в воскресенье.

Отмечается, что после захвата Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и близлежащими территориями, установив пророссийскую администрацию.

Недавние заявления этой администрации включают в себя объявление возвращения под украинский контроль "невозможным" и объявление о четырехмесячном переходе с украинской гривны на российский рубль, а с сегодняшнего дня в Херсоне будет использоваться российский рубль.

"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.

Длительный контроль над Херсоном и его транспортными путями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и повысит безопасность российского контроля над Крымом", - говорится в британском обзоре.

Как сообщил Генштаб ВСУ в воскресенье, Россия ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаХерсонРосcияВеликобритания
Главное сегодня

Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается

Как эвакуировали гражданских из окруженной "Азовстали". Защитники показали видео

Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к Путину

Зеленский: Разрушенные жизни людей в Украине и украденное имущество ничего не дадут РФ

обновлено, фотоОбвал моста в Курской области РФ: власти заявили о диверсии

Россияне пытаются наступать, но несут потери – сводка Генштаба

Все новости...
война
В результате российской агрессии растет количество раненых детей - более 404
Ярослав Грицак: Германию денацифицировали, а Россию нужно дерусифицировать
Луганская область Золотое-3 разрушено на 70%, враг штурмует Орехово – Гайдай
Последние новости
03:05
видеоРФ: В Белгородской области слышали "разрывы"
02:18
Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании и Швеции, они вызывают послов РФ
01:15
ООН: В портах Украины заблокированы 4,5 млн тонн зерна
00:22
Украинские защитники сбили 10 российских беспилотников "Орлан" за сутки
23:31
Лавров пожаловался, что Украина хочет гарантий сначала от Запада, а не от РФ
23:21
Экс-командующий НАТО призвал лишить Россию прав в Совбезе ООН
23:20
Лавров признал, что "победных" успехов армии РФ к 9 мая не ожидается
22:26
В Донецкой области от обстрелов погибли 4, ранены 11 жителей
22:24
США планируют финансировать оружие для Украины за счет российских олигархов
22:21
Кремль принял решение о нападении на Молдову – The Times
Все новости...