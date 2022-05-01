Британская разведка узнала, зачем России Херсон
Россия стремится установить длительный контроль над Херсоном, чтобы поддерживать оттуда свое вторжение и повысить безопасность контроля над Крымом.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии в воскресенье.
Отмечается, что после захвата Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и близлежащими территориями, установив пророссийскую администрацию.
"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.
Длительный контроль над Херсоном и его транспортными путями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и повысит безопасность российского контроля над Крымом", - говорится в британском обзоре.
Как сообщил Генштаб ВСУ в воскресенье, Россия ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.