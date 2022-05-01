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Британская разведка узнала, зачем России Херсон

"Европейская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 09:12

Россия стремится установить длительный контроль над Херсоном, чтобы поддерживать оттуда свое вторжение и повысить безопасность контроля над Крымом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии в воскресенье.

Отмечается, что после захвата Херсона в начале марта Россия стремилась узаконить свой контроль над городом и близлежащими территориями, установив пророссийскую администрацию.

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Недавние заявления этой администрации включают в себя объявление возвращения под украинский контроль "невозможным" и объявление о четырехмесячном переходе с украинской гривны на российский рубль, а с сегодняшнего дня в Херсоне будет использоваться российский рубль.

"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказывать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.

Длительный контроль над Херсоном и его транспортными путями повысит способность России поддерживать свое продвижение на север и запад и повысит безопасность российского контроля над Крымом", - говорится в британском обзоре.

Как сообщил Генштаб ВСУ в воскресенье, Россия ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.

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Темы: войнаХерсонРосcияВеликобритания
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