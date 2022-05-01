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В Киев приехала спикер Палаты представителей США

"Европейская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 09:16

В Киев с визитом прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом в воскресенье утром сообщил президент Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

Видео встречи Зеленского с Пелоси опубликовано в социальных сетях главы государства.

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"Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!" - прокомментировал Владимир Зеленский.

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Пелоси во время встречи заявила, что США будут поддерживать Украину, пока она не завершит борьбу в этой войне.

О визите Нэнси Пелоси в Украину ранее не сообщалось.

Напомним, на прошлой неделе с визитом, детали которого были в строгой секретности, прибыли глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен.

На этой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

Темы: СШАУкраинаЗеленскийКиев
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