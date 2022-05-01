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Украина планирует подать вторую часть опросника ЕС до конца следующей недели

"Европейская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 09:28

Украина планирует до конца следующей недели завершить работу над второй частью опросника по оценке соответствия украинского законодательства актам права ЕС для получения статуса кандидата на вступление.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона, сообщает "Укринформ".

"Та часть документов, которую мы передали, уже проработана Европейским Союзом, дополнительных вопросов к переданным материалам нет, работа была оценена достаточно высоко.

Те реформы, которые там описаны, мы производили вместе с нашими партнерами, поэтому эту часть работы мы уже закрыли и готовимся к концу следующей недели завершить всю работу над тем, чтобы передать Европейскому Союзу книгу нашей государственности полностью", - сказала Стефанишина.

Украина уже передала Еврокомиссии первую часть заполненного опросника для оценки нашей возможности получить статус кандидата в члены ЕС.

Еврокомиссия предоставит мнение о возможности Украины приобрести статус кандидата в члены ЕС до конца июня, после чего Европейский совет сможет начать дискуссию по этому вопросу.

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Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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