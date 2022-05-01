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Враг снизил интенсивность обстрелов Харькова, но не стоит выходить из укрытия – глава ОВА

Ирина БалачукВоскресенье, 1 мая 2022, 11:15
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ОБСТРЕЛОВ ДЕРГАЧЕЙ. ФОТО ИЗ TELEGRAM СИНЕГУБОВА

Российские оккупанты нанесли три удара по Харькову – пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта, утром захватчики снова обстреляли Дергачевскую общину, есть 1 пострадавший.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрела из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта.

Спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: в Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах".

Детали: За сутки пострадал 1 человек в Балаклейском районе. 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ОБСТРЕЛОВ ДЕРГАЧЕЙ. ФОТО из TELEGRAM СИНЕГУБОВА

Синегубов отметил, что благодаря ВСУ, враг снизил интенсивность обстрелов, но не стоит терять бдительность.

Позже глава ОВА сообщил, что оккупанты утром 1 мая снова наносят удары по Харькову.

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"В связи с интенсивными обстрелами призываем жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, без необходимости не выходить из укрытия в течение дня. Даже при отсутствии воздушной тревоги. Будьте бдительны, безопасность – прежде всего", – написал Синегубов.

Темы: ХарьковвойнаХарьковская область
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