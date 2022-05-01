Враг снизил интенсивность обстрелов Харькова, но не стоит выходить из укрытия – глава ОВА

Российские оккупанты нанесли три удара по Харькову – пострадали Салтовка, Пятихатки и район аэропорта, утром захватчики снова обстреляли Дергачевскую общину, есть 1 пострадавший.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрела из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта.

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Спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: в Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах".

Детали: За сутки пострадал 1 человек в Балаклейском районе.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ ОБСТРЕЛОВ ДЕРГАЧЕЙ. ФОТО из TELEGRAM СИНЕГУБОВА

Синегубов отметил, что благодаря ВСУ, враг снизил интенсивность обстрелов, но не стоит терять бдительность.

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Позже глава ОВА сообщил, что оккупанты утром 1 мая снова наносят удары по Харькову.

"В связи с интенсивными обстрелами призываем жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, без необходимости не выходить из укрытия в течение дня. Даже при отсутствии воздушной тревоги. Будьте бдительны, безопасность – прежде всего", – написал Синегубов.