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СБУ: россияне планировали сбить пассажирский самолет и обвинить Украину

Валентина РоманенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 12:09
СБУ: россияне планировали сбить пассажирский самолет и обвинить Украину
ілюстративне фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет об обезвреживании вражеской ДРГ, которая готовилась сбить пассажирский самолет и обвинить в этом украинских военных и международных поставщиков оружия нашей стране.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "СБУ провела многоэтапную спецоперацию, в ходе которой нейтрализовала глубоко законспирированную диверсионно-разведывательную группу врага. Агенты генштаба вооруженных сил РФ готовили теракт – планировали сбить пассажирский самолет над территорией России или Беларуси.

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В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger.

Чтобы похитить и скрыто вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе".

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Детали: По данным спецслужбы, в состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник.

Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, являющийся кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил РФ и имеющий позывной "Морпех", указывает Дехтяренко.

Установлено, что ранее он участвовал в организации серии терактов в Одесской области, за что находится в розыске, добавляет спикер СБУ.

По его заданию, вражеские агенты пытались устанавливать связи с представителями ВСУ под видом патриотически настроенных волонтеров. Для установки "доверительных" отношений они передали украинским военным достоверную информацию о позициях и перемещении оккупационных подразделений так называемых "кадыровцев".

В дальнейшем российская агентура планировала использовать наработанные контакты для незаконного получения иностранного ПЗРК и его передачи в страну-агрессор, отмечают в СБУ.

Указано, что во время спецоперации сотрудники СБУ задержали всех участников диверсионно-разведывательной группы оккупантов.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченного преступления и привлечению к ответственности его организаторов.

Темы: СБУвойна
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