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Глава МИД Германии озвучила условие снятия санкций с России

"Европейская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 13:10

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассматривает вывод всех российских солдат из Украины как предпосылку для снятия санкций против РФ.

Об этом она рассказала в интервью Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".

"Прекращение огня может быть только первым шагом. Нам понятно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне - еще ближе к нашим границам", - сказала она.

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Бербок заявляет, что не доверяет никаким обещаниям президента РФ Владимира Путина.

"Мирный порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Как бы нам ни хотелось, нет пути назад к периоду до 24 февраля. Мы больше никогда не можем полагаться только на обещания Путина", - заявила министр.

По ее словам, нужно способствовать тому, чтобы Украина была достаточно сильна, чтобы сама принимала решение.

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"Ведь именно украинцы гибнут в этой войне и им грозят угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", - отметила Бербок.

Как известно, ЕС разрабатывает шестой пакет антироссийских санкций с начала войны и Германия уже готова поддержать нефтяное эмбарго.

Темы: ГерманияРосcиясанкции
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