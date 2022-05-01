Россияне попали ракетами в склады в Днепропетровской области

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, попав в зерновые склады агропредприятий.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "У нас прилет в Синельниковском районе. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены".

Фото Из Telegram РезнИченкО

Детали: Глава ОВА добавил, что пострадавших в результате ракетных ударов нет.

Фото Из Telegram РезнИченкО