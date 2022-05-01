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Россияне попали ракетами в склады в Днепропетровской области

Ирина БалачукВоскресенье, 1 мая 2022, 13:58
Россияне попали ракетами в склады в Днепропетровской области
ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, попав в зерновые склады агропредприятий.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "У нас прилет в Синельниковском районе. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены". 

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Фото Из Telegram РезнИченкО

Детали: Глава ОВА добавил, что пострадавших в результате ракетных ударов нет. 

 
Фото Из Telegram РезнИченкО

Темы: Днепропетровская областьвойна
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