Россияне попали ракетами в склады в Днепропетровской области
Воскресенье, 1 мая 2022, 13:58
Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, попав в зерновые склады агропредприятий.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "У нас прилет в Синельниковском районе. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном. Они разрушены".
Детали: Глава ОВА добавил, что пострадавших в результате ракетных ударов нет.
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