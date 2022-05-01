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Российские хакеры атаковали сайты государственных органов Молдовы

"Европейская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 14:35

Сайты нескольких госучреждений Молдовы подверглись DDoS-атакам из-за границы, которые совершили российские хакеры.

Об этом сообщила Служба информации и безопасности Молдовы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По информации службы, DDoS-атаки против сайтов некоторых госучреждений велись из-за границы.

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"Кибератаку приписывают российской группировке Killnet, которая действует по принципам хактивизма и специализируется на проведении DDoS-атак на страны, которые, по их мнению, поддерживают Украину.

Группировка предприняла такие атаки на правительственные сайты в странах ЕС и веб-инфраструктуру НАТО, а в последние дни были атакованы сайты госорганизаций в Румынии", - заявили в Службе информации и безопасности Молдовы.

Служба отметила, что сейчас ответственные органы власти принимают необходимые меры для отражения атак на государственную инфраструктуру и минимизации их последствий.

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Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как действовать Украина.

Темы: Молдова
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