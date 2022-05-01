Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из Мариуполя эвакуировали несколько десятков человек - СМИ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 15:57
Из Мариуполя эвакуировали несколько десятков человек - СМИ
Иллюстративное фото с акции с призывом спасти жителей и защитников Маиуполя. автор - Дмитрий Ларин, УП

Свыше 50 гражданских прибыли из Мариуполя во временный центр для перемещенных лиц в селе Безименное в Донецкой области, которое находится под оккупацией.

Источник: украинская служба Deutsche Welle, Reuters

Детали: По данным корреспондента Reuters, 40 человек покинули территорию, прилегающую к заводу "Азовсталь". Людей доставили на автобусах с украинскими номерными знаками в сопровождении конвоя российских военных и автомобилей с символикой ООН.

Реклама:

Позже фотограф Reuters сообщил что в центр размещения прибыла еще одна группа, насчитывающая около 14 человек.

Официальных комментариев или сообщений украинских властей пока нет.

Что предшествовало: Мариупольский горсовет 1 мая сообщал, что сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити", говорилось в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Украинцев призвали сообщать родственникам или знакомым в Мариуполе всеми возможными способами о возможности уехать в Запорожье, где безопасно.

Темы: Мариупольэвакуация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Россияне попали ракетами в склады в Днепропетровской области
Нацгвардейцы уничтожили российскую БМП-2 вместе с экипажем и показали трофеи
В Черном море активизировался вражеский флот – ОК "Юг"
В Белгородской области горит объект Минобороны РФ
Последние новости
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
Все новости...
Реклама: