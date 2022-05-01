Из Мариуполя эвакуировали несколько десятков человек - СМИ
Свыше 50 гражданских прибыли из Мариуполя во временный центр для перемещенных лиц в селе Безименное в Донецкой области, которое находится под оккупацией.
Источник: украинская служба Deutsche Welle, Reuters
Детали: По данным корреспондента Reuters, 40 человек покинули территорию, прилегающую к заводу "Азовсталь". Людей доставили на автобусах с украинскими номерными знаками в сопровождении конвоя российских военных и автомобилей с символикой ООН.
Позже фотограф Reuters сообщил что в центр размещения прибыла еще одна группа, насчитывающая около 14 человек.
Официальных комментариев или сообщений украинских властей пока нет.
Что предшествовало: Мариупольский горсовет 1 мая сообщал, что сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити", говорилось в сообщении.
Украинцев призвали сообщать родственникам или знакомым в Мариуполе всеми возможными способами о возможности уехать в Запорожье, где безопасно.