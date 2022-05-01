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Из Мариуполя эвакуировали несколько десятков человек - СМИ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 15:57
Иллюстративное фото с акции с призывом спасти жителей и защитников Маиуполя. автор - Дмитрий Ларин, УП

Свыше 50 гражданских прибыли из Мариуполя во временный центр для перемещенных лиц в селе Безименное в Донецкой области, которое находится под оккупацией.

Источник: украинская служба Deutsche Welle, Reuters

Детали: По данным корреспондента Reuters, 40 человек покинули территорию, прилегающую к заводу "Азовсталь". Людей доставили на автобусах с украинскими номерными знаками в сопровождении конвоя российских военных и автомобилей с символикой ООН.

Позже фотограф Reuters сообщил что в центр размещения прибыла еще одна группа, насчитывающая около 14 человек.

Официальных комментариев или сообщений украинских властей пока нет.

Что предшествовало: Мариупольский горсовет 1 мая сообщал, что сегодня возможна эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье. Сбор людей в 16:00 возле ТРЦ "Порт Сити", говорилось в сообщении.

Украинцев призвали сообщать родственникам или знакомым в Мариуполе всеми возможными способами о возможности уехать в Запорожье, где безопасно.

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Темы: Мариупольэвакуация
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