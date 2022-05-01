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В МИД РФ говорят, что Джоли позвали в Украину, дабы отвлечь внимание от "Азовстали"

Денис КарловскийВоскресенье, 1 мая 2022, 16:27
мария захарова. фото: пресс-служба мид рф

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что посла доброй воли ООН Анджелину Джоли "позвали" в Украину, чтобы отвлечь от эвакуации гражданских из Мариуполя.

Источник: telegram-канал Захаровой

Прямая речь Захаровой: "Звонят самому раскрученному представителю всего на свете – Анджелине Джоли. Это же так легко продать обывателю: "Всемирно известная актриса попала под ракетный обстрел на Украине". Она же посол доброй воли, хотя ООН и поспешила откреститься от своей вовлечённости в её львовские каникулы. Она же посещала сирийских беженцев и африканских голодающих. Никому из них, правда, легче от этого не стало. Но это никому и не интересно. Главная цель достигнута - внимание мировой прессы отвлечено от "Азовстали".

Такие попытки "перебить повестку" очень легко считываются, они наивны и примитивны. Логическая цепочка следующая: популярность должна работать на популизм".

Детали: Пресс-секретарь российского МИДа убеждена, что мир якобы не обращает внимания на уничтожение Мариуполя российскими оккупантами и блокировку гражданского населения в бункерах завода "Азовстали".

Дескать, Россия была готова эвакуировать украинских граждан на свою территорию. Будто бы ООН и международные организации, по словам Захаровой, убедились в том, что эвакуацию не могут осуществить из-за Украины, а не из-за России.

Кроме того, российская деятельница вспомнила о покойном российском певце Иосифе Кобзоне, который в 2002 году помог спасти троих детей из рук террористов в театре на Дубровке в Москве. Она считает, что его поступок свидетельствует о "разнице менталитета между Западом и Россией".

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Предыстория:

  • Днем 30 апреля очевидцы во Львове узнали, что посол доброй воли ООН Джоли приехала в Украину. Она зашла в кафе в жилом массиве Сихов.
  • Голливудская звезда посетила детей, вынужденных покинуть дома и временно переехать во Львов, а также пообщалась с волонтерами на железнодорожном вокзале города. Дальше она двинется в Киев.

Темы: МариупольООНРосcияэвакуация
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