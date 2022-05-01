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На Укрзализныцю началась кибератака, в работе сервисов возможны сбои

Светлана КизиловаВоскресенье, 1 мая 2022, 17:13

Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзалізниця" заявил, что его онлайн-сервисы подвергаются кибератаке.

Источник: пресс-служба УЗ в Telegram

Дословно: "Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продаж и линию поддержки, могут быть временные сбои".

Детали: В УЗ добавили, что работают над отражением атак и устранением проблем.

В то же время кассы на вокзалах продолжают функционировать, а поезда следуют по расписанию.

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Темы: УкрзализныцякибербезопасностьРосcия
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