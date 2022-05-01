На Укрзализныцю началась кибератака, в работе сервисов возможны сбои
Воскресенье, 1 мая 2022, 17:13
Национальный железнодорожный перевозчик "Укрзалізниця" заявил, что его онлайн-сервисы подвергаются кибератаке.
Источник: пресс-служба УЗ в Telegram
Дословно: "Снова наблюдаем набеги орды на наши сервисы онлайн-продаж и линию поддержки, могут быть временные сбои".
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Детали: В УЗ добавили, что работают над отражением атак и устранением проблем.
В то же время кассы на вокзалах продолжают функционировать, а поезда следуют по расписанию.