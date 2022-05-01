Харьковщина: РФ обстреляла громаду, ранены гражданские, одна женщина погибла

В воскресенье, 1 мая, в результате артиллерийских обстрелов российскими оккупантами Богодуховской ОТГ погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Источник: Харьковская областная прокуратура в Facebook

Детали: При процессуальном руководстве Харьковской облпрокуратуры начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного по умышленному убийству (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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По данным следствия, 1 мая 2022 около 11:30 военнослужащие ВС РФ произвели артиллерийский обстрел Богодуховской объединенной территориальной громады.

В результате обстрела поврежден автомобиль, в котором находились три человека. Женщина и мужчина получили ранения. Еще одна женщина скончалась на месте.

Осмотр места происшествия проводили следователи СО Богодуховского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области. Досудебное расследование осуществляется следователями СО Управления СБУ в Харьковской области.