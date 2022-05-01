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В Венгрии впервые прошел многолюдный митинг за Украину, рядом с пророссийским

Воскресенье, 1 мая 2022, 17:31

В столице Венгрии Будапеште в субботу прошел митинг в поддержку Украины, собравший больше сторонников, в том числе от венгров, чем любая из предыдущих проукраинских акций.

Как сообщает "Европейская правда", издание Infopost подтверждает, что в митинге "едва ли не впервые" участвовали также местные венгры в значительном количестве.

На площади Деака собрались представители украинской ассоциации "Единство", Общества украинской культуры в Венгрии и сотни небезразличных украинцев и венгров, которые прошли шествием к площади Мучеников.

 

Важным стало то, что на этот раз численность проукраинского митинга была в разы больше численности пророссийского, который одновременно проходил неподалеку. По данным Венгерской полиции, участие в проукраинской акции приняли более 800 участников (по данным некоторых венгерских СМИ свыше тысячи), в то время как пророссийский оценивался в 200 человек.

Сторонники РФ обвиняли США в ответственности за войну в Украине и отмечали "чрезмерные санкции" против России, которые приводят к продовольственному и энергетическому кризису в мире.

 

Основными сигналами украинского мирного митинга было то, что его участники осуждают российскую агрессию и ее жестокость, убийства мирных украинцев, а также отстаивают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Как известно, Венгрия принимает украинских беженцев, однако у Киева есть в Будапешт другие претензии.

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