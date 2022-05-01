Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша исключает поддержку мирного соглашения со сдачей РФ территорий Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 18:03
pixabay.com

Варшава стала первой столицей из числа потенциальных государств-гарантов, которая публично объявила, что не будет участвовать в мирном соглашении, если оно будет предусматривать сдачу части территории Украины.

Как сообщает ЕвроПравда, об этом заявил в воскресенье в интервью Gazeta.pl Якуб Кумох – внешнеполитический советник президента Дуды и один из руководителей президентской канцелярии Польши.

Кумох подтвердил, что Польша готова исполнить роль "гаранта" в рамках договоренности с Россией о прекращении огня, в случае если эти переговоры придут к успеху. Он также подчеркнул, что создание пула "гарантов" не является единственным вариантом.

"Польша не будет уклоняться от своей ответственности. Сейчас мы обсуждаем проект соглашения между Украиной и государствами-гарантами. Однако это только начало пути. Это один из возможных путей прекращения конфликта", - пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что секретный на данный момент проект мирного соглашения является документом украинского авторства. Он также выставил условие участия Польши в этом процессе: "Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только такой документ, на который согласны украинцы".

Он также раскрыл детали переговоров, отметив, что сдача Донбасса и Крыма не рассматривается.

"Россияне хотели бы, чтобы гарантии были повторением Будапешта, а Украина дополнительно признала бы потерю Крыма и Донбасса. Но это смешно. Вначале они также требовали разоружения Украины, но требовать разоружения государства, армия которого разгромила значительную часть российских войск в сухопутной войне, является наглостью", - добавил Кумох, отметив, что Польша поддерживает идею вступления Украины в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, все потенциальные государства гаранты заявляли, что условия мира должна определить Украина, и пытались не комментировать вероятность территориальных "компромиссов". Подробнее читайте интервью Виктории Нуланд: "в случае ядерного удара Украина не останется одна".

Темы: Польшавойнапереговорыгарантии безопасности
Главное сегодня

Венгрия пригрозила заблокировать нефтяное эмбарго против РФ

Россияне перебросили силы с Мариупольского направления под Попасную – сводка Генштаба

WP: Западное оружие, поступившее в Украину, изменит ход войны

видеоРФ: В Белгородской области слышали "разрывы"

Лавров пожаловался, что Украина хочет гарантий сначала от Запада, а не от РФ

Как эвакуировали гражданских из окруженной "Азовстали". Защитники показали видео

Все новости...
Польша
Испанский корабль с 200 тоннами военного груза для Украины прибыл в Польшу
Польша готова защищать авиапространство Словакии, если та передаст самолеты Украине
Страны Балтии и Польша выступили за усиление постоянного присутствия НАТО на восточном фланге
Последние новости
09:56
видеоДоброе утро: ВСУ уничтожили два российских катера возле Змеиного
09:36
видеоСпецназовцы разведали, артиллерия уничтожила: вражеские танки сгорели
09:36
Спикер Думы назвал всех, кто помогает Украине оружием, военными преступниками
09:24
Грузию всколыхнуло сильное землетрясение
09:11
ЕС отменит все торговые ограничения для Украины: кто от этого выигрывает
09:07
Трудные сутки на Луганщине: из-за обстрелов погибли три человека, ранен ребенок
08:45
видеоЗеленский о 10 покушениях на него: У Путина гораздо больше проблем
08:39
видеоДнепропетровщина: российская ракета уничтожила склад с зерном
08:39
Разведка Британии: РФ задействовала в Украине 65% всех своих наземных вооруженных сил
07:48
Венгрия пригрозила заблокировать нефтяное эмбарго против РФ
Все новости...