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Польша исключает поддержку мирного соглашения со сдачей РФ территорий Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 1 мая 2022, 18:03
Польша исключает поддержку мирного соглашения со сдачей РФ территорий Украины
pixabay.com

Варшава стала первой столицей из числа потенциальных государств-гарантов, которая публично объявила, что не будет участвовать в мирном соглашении, если оно будет предусматривать сдачу части территории Украины.

Как сообщает ЕвроПравда, об этом заявил в воскресенье в интервью Gazeta.pl Якуб Кумох – внешнеполитический советник президента Дуды и один из руководителей президентской канцелярии Польши.

Кумох подтвердил, что Польша готова исполнить роль "гаранта" в рамках договоренности с Россией о прекращении огня, в случае если эти переговоры придут к успеху. Он также подчеркнул, что создание пула "гарантов" не является единственным вариантом.

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"Польша не будет уклоняться от своей ответственности. Сейчас мы обсуждаем проект соглашения между Украиной и государствами-гарантами. Однако это только начало пути. Это один из возможных путей прекращения конфликта", - пояснил он.

Дипломат подчеркнул, что секретный на данный момент проект мирного соглашения является документом украинского авторства. Он также выставил условие участия Польши в этом процессе: "Если будет достигнуто мирное соглашение, нас интересует только такое, которое гарантирует территориальную целостность Украины и ее независимость. И только такой документ, на который согласны украинцы".

Он также раскрыл детали переговоров, отметив, что сдача Донбасса и Крыма не рассматривается.

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"Россияне хотели бы, чтобы гарантии были повторением Будапешта, а Украина дополнительно признала бы потерю Крыма и Донбасса. Но это смешно. Вначале они также требовали разоружения Украины, но требовать разоружения государства, армия которого разгромила значительную часть российских войск в сухопутной войне, является наглостью", - добавил Кумох, отметив, что Польша поддерживает идею вступления Украины в НАТО.

Как известно, все потенциальные государства гаранты заявляли, что условия мира должна определить Украина, и пытались не комментировать вероятность территориальных "компромиссов". Подробнее читайте интервью Виктории Нуланд: "в случае ядерного удара Украина не останется одна".

Темы: Польшавойнапереговорыгарантии безопасности
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