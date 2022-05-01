Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Разрушенные жизни людей в Украине и украденное имущество ничего не дадут РФ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 20:44
Зеленский: Разрушенные жизни людей в Украине и украденное имущество ничего не дадут РФ
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что война в Украине ничего не даст России, а будет только увеличивать количество государств, которые будут работать на изоляцию РФ.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Что может быть стратегическим успехом России в этой войне? Честно, не знаю.

Реклама:

Разрушенные жизни людей, сожженное или украденное имущество России ничего не даст, только будет увеличивать токсичность российского государства и количество тех, кто будет работать на изоляцию России".

Детали: Президент добавил, что Вооруженные силы Украины отвечают захватчикам на все их удары и "будут отвечать дальше, пока оккупанты не покинут нашу землю".

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Зеленский
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Зеленский объявил о решении заменить Резникова на Умерова: Нужны новые подходы
Последние новости
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
18:08
Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко
17:59
Поворозник: На участке "Лыбедская" – "Демеевская" по сути построят новый тоннель
17:58
С 2024 года в Украине бесплодие будут лечить за государственный счет
17:52
Депутаты предлагают ввести в Украине День благодарения Богу
17:51
Судоходный гигант Hapag-Lloyd решил обходить Красное море на фоне атак йеменских хуситов
17:51
Почти 300 человек погибли от мин с начала большой войны — ГСЧС
Все новости...
Реклама: