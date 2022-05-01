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Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к Путину

Воскресенье, 1 мая 2022, 21:01

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пытается изменить позицию нескольких государств, которые до сих пор остаются "нейтральными" по отношению к России после ее нападения на Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", рассказали источники агентства Bloomberg.

По данным агентства, канцлер Шольц воспользуется своими полномочиями председательствующего в G7, "Группе семи". Он планирует пригласить премьер-министра Индии Нарендра Моди в качестве специального гостя на саммит группы, который состоится в Баварских Альпах с 26 по 28 июня.

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Эта возможность рассматривалась и раньше, но Шольц не спешил с приглашением, учитывая нежелание индийского премьера осудить вторжение России в Украину и рост поставок российского ископаемого топлива, например нефти, в Индию. Эти действия индийского правительства не изменились, но Берлин все равно попытается приобщить Моди к широкому международному союзу по изоляции России.

В среднесрочной перспективе Германия также хочет, чтобы европейские оборонные компании предложили Индии альтернативу российским поставкам оружия.

Германия также пригласит лидеров Индонезии, Южной Африки и Сенегала на саммит G7.

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Как сообщала ЕвроПравда, на следующей неделе лидер Индии едет с визитом в ЕС, чтобы объяснить позицию по Украине.

Ранее президент США Байден обсуждал войну в Украине с премьером Индии, не изменив его позицию.

Темы: ГерманияИндияG7
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