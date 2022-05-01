Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Шольц пригласит Индию на саммит G7, чтобы изменить отношение к Путину

Воскресенье, 1 мая 2022, 21:01

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пытается изменить позицию нескольких государств, которые до сих пор остаются "нейтральными" по отношению к России после ее нападения на Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", рассказали источники агентства Bloomberg.

По данным агентства, канцлер Шольц воспользуется своими полномочиями председательствующего в G7, "Группе семи". Он планирует пригласить премьер-министра Индии Нарендра Моди в качестве специального гостя на саммит группы, который состоится в Баварских Альпах с 26 по 28 июня.

Эта возможность рассматривалась и раньше, но Шольц не спешил с приглашением, учитывая нежелание индийского премьера осудить вторжение России в Украину и рост поставок российского ископаемого топлива, например нефти, в Индию. Эти действия индийского правительства не изменились, но Берлин все равно попытается приобщить Моди к широкому международному союзу по изоляции России.

В среднесрочной перспективе Германия также хочет, чтобы европейские оборонные компании предложили Индии альтернативу российским поставкам оружия.

Германия также пригласит лидеров Индонезии, Южной Африки и Сенегала на саммит G7.

Как сообщала ЕвроПравда, на следующей неделе лидер Индии едет с визитом в ЕС, чтобы объяснить позицию по Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее президент США Байден обсуждал войну в Украине с премьером Индии, не изменив его позицию.

Темы: ГерманияИндияG7
Главное сегодня

Венгрия пригрозила заблокировать нефтяное эмбарго против РФ

Россияне перебросили силы с Мариупольского направления под Попасную – сводка Генштаба

WP: Западное оружие, поступившее в Украину, изменит ход войны

видеоРФ: В Белгородской области слышали "разрывы"

Лавров пожаловался, что Украина хочет гарантий сначала от Запада, а не от РФ

Как эвакуировали гражданских из окруженной "Азовстали". Защитники показали видео

Все новости...
Германия
Украина предлагает Германии принять закон о ленд-лизе, как США
Глава МИД Германии озвучила условие снятия санкций с России
В Киев едет лидер немецкой оппозиции
Последние новости
09:56
видеоДоброе утро: ВСУ уничтожили два российских катера возле Змеиного
09:36
видеоСпецназовцы разведали, артиллерия уничтожила: вражеские танки сгорели
09:36
Спикер Думы назвал всех, кто помогает Украине оружием, военными преступниками
09:24
Грузию всколыхнуло сильное землетрясение
09:11
ЕС отменит все торговые ограничения для Украины: кто от этого выигрывает
09:07
Трудные сутки на Луганщине: из-за обстрелов погибли три человека, ранен ребенок
08:45
видеоЗеленский о 10 покушениях на него: У Путина гораздо больше проблем
08:39
видеоДнепропетровщина: российская ракета уничтожила склад с зерном
08:39
Разведка Британии: РФ задействовала в Украине 65% всех своих наземных вооруженных сил
07:48
Венгрия пригрозила заблокировать нефтяное эмбарго против РФ
Все новости...