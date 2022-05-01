Харьковщина: из-за российских обстрелов 3 погибших, 8 раненых

В Харьковской области в результате российских обстрелов в воскресенье погибли 3 мирных жителя, 8 ранены.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Дословно: "Сегодня захватчики обстреливали жилые кварталы Харькова, в частности, Салтовку. По области подверглись обстрелам Богодухов, Золочев, Малая Даниловка.

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В результате этих обстрелов, к сожалению, погибли 3 человека, 8 мирных жителей получили ранения".

Детали: По словам главы ОВА, как и в предыдущие дни, жарче всего на территории Харьковской области по Изюмскому направлению.

"Здесь враг продолжает попытки вести наступательные действия. Благодаря эффективным действиям наших защитников эти попытки неудачны. Сегодня российские оккупанты в очередной раз понесли большие потери в живой силе и технике", - сообщил он.

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Кроме того, агрессор вел обстрел позиций ВСУ в районах населенных пунктов Уды и Прудянка, и понес большие потери в районе поселка Старый Салтов.