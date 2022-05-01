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В Донецкой области от обстрелов погибли 4, ранены 11 жителей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 мая 2022, 22:26
графика из Telegram Кириленко

В Донецкой области от российских обстрелов в воскресенье погибли 4 мирных жителя, ранены 11 человек.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "1 мая от российских обстрелов в Донецкой области погибли 4 мирных жителей – все в Лимане.

Ранения получили еще 11 человек: 7 в Лимане, 3 во Владимировке и 1 в Яровой.

Кроме того, в Бахмутской общине один человек скончался от ранений, полученных в Луганской области. Еще одному человеку из Луганщины там была оказана медицинская помощь".

Детали: Кириленко отметил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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