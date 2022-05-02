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Украинские защитники сбили 10 российских беспилотников "Орлан" за сутки

Светлана КизиловаПонедельник, 2 мая 2022, 00:22
Орлан-10, фото РИА Новости

Результат работы украинской ПВО 1 мая – это "минус" десять российских БПЛА "Орлан".

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Фейсбук

Детали: Стоимость одного "Орлана-10" около 80-120 тысяч долларов, в зависимости от комплектации.

При этом в воскресенье украинские Вооруженные силы обезвредили 10 таких "Орланов", которые использовались врагом для разведки и корректировки огня.

В настоящее время российский БПЛА "Орлан-10" является самой популярной целью для подразделений противовоздушной обороны ВСУ. Ведь вертолеты – вообще редкость, а самолеты оккупантов – избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил.

Дословно: "Преимущественно авиация врага действует вне воздушного пространства Украины, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов.

Поэтому целями украинских защитников все чаще становятся российские беспилотники "Орлан-10", в основном ведущие воздушную разведку и корректирующие огонь артиллерии оккупантов.

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Об этом БПЛА достаточно информации в открытом доступе. Это российская разработка, однако практически ничего российского у "Орлан-10" нет, вся "начинка" – импортная (США, Япония, Китай, Германия и т.п.).

Не стоит умалять роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск.

Цель не простая, малозаметная, впрочем, ежедневно украинские защитники неба из разных средств поражения поражают все больше этих БПЛА".

Темы: войнаВооруженные силыавиа
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