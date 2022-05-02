Украинские защитники сбили 10 российских беспилотников "Орлан" за сутки

Результат работы украинской ПВО 1 мая – это "минус" десять российских БПЛА "Орлан".

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Фейсбук

Детали: Стоимость одного "Орлана-10" около 80-120 тысяч долларов, в зависимости от комплектации.

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При этом в воскресенье украинские Вооруженные силы обезвредили 10 таких "Орланов", которые использовались врагом для разведки и корректировки огня.

В настоящее время российский БПЛА "Орлан-10" является самой популярной целью для подразделений противовоздушной обороны ВСУ. Ведь вертолеты – вообще редкость, а самолеты оккупантов – избегают ближних боев с украинскими истребителями и стараются не входить в зону поражения зенитных ракетных комплексов Воздушных Сил.

Дословно: "Преимущественно авиация врага действует вне воздушного пространства Украины, или же на временно оккупированной территории, где противник существенно нарастил собственные средства ПВО разных типов.

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Поэтому целями украинских защитников все чаще становятся российские беспилотники "Орлан-10", в основном ведущие воздушную разведку и корректирующие огонь артиллерии оккупантов.

Об этом БПЛА достаточно информации в открытом доступе. Это российская разработка, однако практически ничего российского у "Орлан-10" нет, вся "начинка" – импортная (США, Япония, Китай, Германия и т.п.).

Не стоит умалять роль этого комплекса в войне. "Орлан-10" может выполнять разные задачи, скажем, делать целеуказание, быть ретранслятором или постановщиком помех. И он несет серьезную угрозу для наших войск.

Цель не простая, малозаметная, впрочем, ежедневно украинские защитники неба из разных средств поражения поражают все больше этих БПЛА".