Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании и Швеции, они вызывают послов РФ
Понедельник, 2 мая 2022, 02:18
Дания и Швеция вызывают послов РФ после того, как российский самолет нарушил их воздушное пространство.
Источник: Aljazeera, МИД Швеции, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод
Дословно Кофод: "Российского посла завтра вызывают в министерство иностранных дел. Еще одно нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в сложившейся ситуации".
Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol
— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022
Детали: МИД Швеции также сообщил, что посла России вызовут в Стокгольм.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 29 апреля российский самолет вошел в воздушное пространство Дании к востоку от датского балтийского острова Борнхольм, а затем вошел в воздушное пространство Швеции к югу от провинции Блэкинге.
- Речь идет о военном винтовом самолете типа Ан-30.