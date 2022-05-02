Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании и Швеции, они вызывают послов РФ

Дания и Швеция вызывают послов РФ после того, как российский самолет нарушил их воздушное пространство.

Источник: Aljazeera, МИД Швеции, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод

Дословно Кофод: "Российского посла завтра вызывают в министерство иностранных дел. Еще одно нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в сложившейся ситуации".

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Den russiske ambassadør indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet i morgen. Endnu en russisk krænkelse af dansk luftrum. Det er fuldstændig uacceptabelt og særdeles bekymrende i den nuværende situation. #dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 1, 2022

Детали: МИД Швеции также сообщил, что посла России вызовут в Стокгольм.

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