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Российский самолет нарушил воздушное пространство Дании и Швеции, они вызывают послов РФ

Анастасия КалатурПонедельник, 2 мая 2022, 02:18

Дания и Швеция вызывают послов РФ после того, как российский самолет нарушил их воздушное пространство.

Источник: Aljazeera, МИД Швеции, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод

Дословно Кофод: "Российского посла завтра вызывают в министерство иностранных дел. Еще одно нарушение Россией воздушного пространства Дании. Это совершенно неприемлемо и крайне тревожно в сложившейся ситуации".

Детали: МИД Швеции также сообщил, что посла России вызовут в Стокгольм.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 апреля российский самолет вошел в воздушное пространство Дании к востоку от датского балтийского острова Борнхольм, а затем вошел в воздушное пространство Швеции к югу от провинции Блэкинге.
  • Речь идет о военном винтовом самолете типа Ан-30.

Темы: ДанияШвецияРосcия
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