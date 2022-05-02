Россияне перебросили силы с Мариупольского направления под Попасную – сводка Генштаба

На 68-й день войны в Украине российская армия пытается создать благоприятные условия для наступления на Славянск и Северодонецк, взять под полный контроль Рубежное, улучшить позиции в Попасной, под которую перебросила батальонно тактическую группу Мариупольского направления, а на оккупированных территориях Луганской и Запорожской области усиливает ПВО.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6 утра 2 мая

Детали: Российская Федерация продолжает наступательные действия на востоке Украины, а на Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси прикрывают украинско-белорусскую границу, сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси.

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На Северском направлении враг из минометов обстреливал позиции украинских войск в районе Сеньковки Черниговской области.

В приграничных с Украиной районах Брянской области РФ установлены усиленные административно-полицейский и контрразведывательный режимы. На основных дорогах и вблизи населенных пунктов расположены контрольно-пропускные посты.

На Слобожанском направлении группировка противника продолжает обстрелы города Харькова и населенных пунктов Уды и Прудянка.

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На Изюмском направлении продолжаются наступательные действия врага в направлениях Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск. Противник продолжал обстрелы украинских войск.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск ведет наступательные действия практически вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник оказывал огненное влияние на подразделения украинских войск на рубеже Лиман – Северск с целью вытеснения их с занимаемых позиций и создания условий наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении основные усилия враг сосредоточил на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Попаснянском направлении противник пытался улучшить тактическое положение в районе Попасной. Усилил войска за счет перемещения из Мариупольского направления одной батальонной тактической группы.

В целях наращивания системы противовоздушной обороны противник развернул дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых и временно оккупированных территориях Луганской и Запорожской областей.

На Таврическом и Южнобужском направлениях враг продолжает попытки улучшения своего тактического положения и обстрелов.

На Таврическом направлении продолжаются мероприятия по перегруппировке вражеских подразделений, наращиванию составляющих системы огневого поражения, инженерному оборудованию позиций пополнения запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобужском направлении оккупанты пытаются выйти на административную границу Херсонской области, ищут слабые места в обороне ВСУ.

В районе Николаева агрессор провел воздушную разведку с применением трех БПЛА. Вел артиллерийский огонь по позициям украинских подразделений.

Дословно: "За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны поразили десять БПЛА "Орлан-10".

Враг несет значительные потери, особенно в артиллерии и на суше. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отражены 10 атак российских оккупантов, уничтожены 2 танка, 17 артиллерийских систем, 38 единиц боевой бронированной техники и 10 единиц автомобильной техники противника".