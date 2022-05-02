Зеленский о 10 покушениях на него: У Путина гораздо больше проблем

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что 10 покушений на него – это не так много, и что у президента России Владимира Путина есть сейчас более важные проблемы.

Источник: разговор Владимира Зеленского с журналистом проекта 60 Мinutes австралийского телеканала "Nine Network"

Прямая речь: "Это не так много, 10 (покушений) – это всего 10 человек хотят этого, это не так страшно. Я думаю, что у президента Российской Федерации гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к их политике…

То, что пережили и переживаем все мы, когда люди сидят в подвалах, их мучают, в колодцах находили украинцев – я думаю, у меня более-менее ситуация не такая страшная. Мне страшно за наших людей, особенно за семьи, которые потеряли близких".

Детали: Так Зеленский ответил на вопрос о том, что он – "цель №1" для России, и о 10 покушениях:

А на замечание о популярности президента Украины Зеленский сказал: "Популярность, которая у меня есть – она точно меня не вдохновляет, потому что я знаю, какая цена у этой популярности, цена – война".

Он сказал, что не ожидал такого результата и верит, что любой президент был бы с народом.

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Зеленский также подтвердил, что ему предлагали в начале войны выехать из Украины, но он "даже не думал о том, чтобы уезжать".

Президент также сказал, что Украина победит, а затем станут известны подробности того, как случилась война. "Мы обязательно победим", – уверен Зеленский.