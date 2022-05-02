Трудные сутки на Луганщине: из-за обстрелов погибли три человека, ранен ребенок

В результате вражеских обстрелов Луганщины за минувшие сутки погибли трое жителей, еще трое ранены, среди них 12-летний ребенок.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Три погибших и трое раненых российской армией жителей Луганщины, среди пострадавших - малолетний ребенок. Ранение мальчик 2010 года рождения получил во время плотного обстрела россиянами города Золотое примерно в 20:00 1 мая.

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Также пострадавших местный житель. Погибла жительница Золотого.

Еще двое погибших за прошедшие сутки в Лисичанске и Попасной. Осколочное ранение получил житель Лисичанска".

Детали: По словам Гайдая, минувшие сутки были сверхтяжелыми. Мощные продолжительные обстрелы помешали полноценной эвакуации.

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По меньшей мере 12 домов уничтожены в Ореховом, четыре – в Горском. В Лисичанске сгорело старинное здание многопрофильной гимназии, которая является частью Бельгийского наследия города, а также повреждены несколько домов. В Северодонецке – шесть многоэтажек, пять из которых расположены рядом.

Всего за 1 мая города и села Луганщины 18 раз подвергались вражеским обстрелам. Только официально зафиксировано разрушение 28 домов.