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Спикер Думы назвал всех, кто помогает Украине оружием, военными преступниками

Роман ПетренкоПонедельник, 2 мая 2022, 09:36
путин и володин, фото кремля

Спикер российского парламента Вячеслав Володин обиделся на все страны, которые помогают Украине оружием и назвал их военными преступниками, потому что те якобы "подталкивают мир к катастрофе".

Источник: Володин в Telegram

Детали: Володин рассказал, что те, кто помогают Украине защищаться, становятся стороной конфликта и "запятнали себя". Также глава парламента оккупантов вспомнил историю, Вторую мировую и фашистов.

Прямая речь Володина: "Лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы в большие проблемы.

Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта.

Они молчали, когда ровно восемь лет назад нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан, ничего не предпринимали для защиты людей Донбасса. А сейчас делают всё, чтобы гибли славяне в Украине.

Начали забывать о трагедии Второй мировой войны и о том, какую цену пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма.

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Своими действиями они подталкивают мир к катастрофе.

Все главы государств, принявших решение о поставках оружия, запятнали себя и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники".

Почему это важно: Россия 24 февраля напала на Украину. Ее действия совершенно точно весь мир называет "военными преступлениями", поскольку те занимаются геноцидом против украинского народа. Россияне сознательно обстреливают гражданских, дома, автомобили, а также пытают, насилуют и похищают украинцев.

Мир не может вмешаться в эту войну, поскольку, вероятно, опасается ядерной войны, которой угрожает главный оккупант Владимир Путин.

Поэтому коллективный Запад помогает нам оружием и гуманитаркой. Согласно международному праву, они не являются стороной конфликта и не участвуют в войне.

Темы: оружиепропагандаРосcиявойна
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