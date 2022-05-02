Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оппозиция Армении объявила акции неповиновения против уступок по Нагорному Карабаху

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 10:46

Армянская оппозиция объявила акции гражданского неповиновения, выступая против уступок по Нагорному Карабаху и требуя отставки правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает армянская служба "Радио Свобода".

После недели акций по информированию населения оппозиция, требующая отставки власти, в воскресенье провела многолюдный митинг на площади Франции в Ереване. Некоторые сторонники оппозиции установили на площади палатки и остались там на ночь.

Вице-спикер парламента, лидер оппозиции Ишхан Сагателян заявил: "Любой политический статус Карабаха в составе Азербайджана для нас неприемлем. Пашинян предал доверие людей и должен уйти".

В понедельник оппозиция начала акции неповиновения с 8:30 утра. Перекрыто более десяти центральных улиц Еревана.

Полиция задерживает граждан, перекрывших улицу Хоренаци, пытаясь открыть дорогу. Демонстранты устанавливают мусорные баки и скамейки на перекрестке Маштоц-Амирян. Площадь Франции закрыта со всех четырех сторон.

Протесты начались после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки по требованиям статуса Нагорного Карабаха.

Оппозиция утверждает, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в отношении Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путём общественного давления.

В 2020 году Нагорный Карабах был в центре шестинедельной войны, унесшей жизни более 6500 человек, прежде чем завершилось соглашением о прекращении огня при посредничестве России.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно соглашению, Армения передала часть территорий, контролировавшихся десятилетиями, а Россия направила около 2000 "миротворцев" для надзора за перемирием.

Читайте также: Удар по амбициям РФ: как война в Украине дала Азербайджану шанс для наступления в Карабахе.

Темы: Армения
Главное сегодня

США доставили в Украину более 70 гаубиц и обучили более 200 артиллеристов

По Одессе нанесли ракетный удар. Есть погибшие - ОВА

Россия готовится объявить мобилизацию 9 мая – ГУР

Украинцы не готовы отдать часть территории России – Зеленский

Убийства в Буче: установили первого подозреваемого россиянина

Семья Кадырова отдыхает в Дубае - источники

Все новости...
Армения
Азербайджан во второй раз напомнил РФ, чей "Нагорный Карабах"
В Москве "обеспокоились" напряжением в Карабахе, Баку в ответ выразил претензии Кремлю
Армения просит Путина послать больше военных из РФ и говорит о "расследовании" действий миротворцев
Последние новости
21:43
Подозреваемый в убийствах и пытках в Буче возмутился публикацией его данных
21:42
Германия может поддержать немедленный запрет ЕС на российскую нефть
21:37
Несмотря на обстрелы россиян, защитники "Азовстали" дают отпор: сообщили о новых потерях врага
21:31
Фридман говорит, что не имеет отношения к арестованным в Украине средствам
21:22
Ракетный удар по Одессе: погиб ребенок, еще один ранен
21:22
"Говорил, что я фашист": история украинского бойца, у которого отец сражался на стороне оккупантов
21:21
Мирного договора с Россией не может быть, только капитуляция – Данилов
21:13
США доставили в Украину более 70 гаубиц и обучили более 200 артиллеристов
21:07
Начальник Генштаба РФ был в Украине на прошлой неделе - Пентагон
21:06
В апреле госбюджет получил более 75 миллиардов
Все новости...