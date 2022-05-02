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Оппозиция Армении объявила акции неповиновения против уступок по Нагорному Карабаху

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 10:46

Армянская оппозиция объявила акции гражданского неповиновения, выступая против уступок по Нагорному Карабаху и требуя отставки правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает армянская служба "Радио Свобода".

После недели акций по информированию населения оппозиция, требующая отставки власти, в воскресенье провела многолюдный митинг на площади Франции в Ереване. Некоторые сторонники оппозиции установили на площади палатки и остались там на ночь.

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Вице-спикер парламента, лидер оппозиции Ишхан Сагателян заявил: "Любой политический статус Карабаха в составе Азербайджана для нас неприемлем. Пашинян предал доверие людей и должен уйти".

В понедельник оппозиция начала акции неповиновения с 8:30 утра. Перекрыто более десяти центральных улиц Еревана.

Полиция задерживает граждан, перекрывших улицу Хоренаци, пытаясь открыть дорогу. Демонстранты устанавливают мусорные баки и скамейки на перекрестке Маштоц-Амирян. Площадь Франции закрыта со всех четырех сторон.

Протесты начались после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки по требованиям статуса Нагорного Карабаха.

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Оппозиция утверждает, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в отношении Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путём общественного давления.

В 2020 году Нагорный Карабах был в центре шестинедельной войны, унесшей жизни более 6500 человек, прежде чем завершилось соглашением о прекращении огня при посредничестве России.

Согласно соглашению, Армения передала часть территорий, контролировавшихся десятилетиями, а Россия направила около 2000 "миротворцев" для надзора за перемирием.

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Темы: Армения
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