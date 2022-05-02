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Земан: Путин подвергся иллюзии, что Россия всесильна, это смешно

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 10:51

Президент Чехии Милош Земан заявил, что путинские иллюзии о могуществе российской армии и самой России сейчас выглядят смешными.

Об этом он сказал в интервью CNN Prima News.

"Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", – сказал Земан.

Острая критика России поступила от Земана вскоре после начала вторжения в Украину. К тому времени он называл Путина своим другом.

"Мне безразлично, верит кто мне или нет. Но важно, чтобы человек верил в себя, и только идиот не менял свои взгляды", – вспомнил он свою любимую цитату Уинстона Черчилля.

Земан также отметил иррациональность российской политики, что может повлиять на поставки газа.

"Я не думаю, что Россия прекратит поставки, но, пожалуйста, воспринимайте это заявление с неожиданной покорностью от меня. Потому что я когда-нибудь публично сказал, что россияне не безумны, чтобы нападать на Украину, и они оказались безумными", - сказал Земан. .

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Поскольку снабжение газа является одной из важнейших частей российского экспорта, он не ожидает, что Москва их остановит. "Однако, может быть, они это сделают – политика подчас очень иррациональная", – сказал президент Чехии. Потому Земан выступает за медленный отказ от угля.

Темы: ПутинЧехияРосcия
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