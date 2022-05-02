Земан: Путин подвергся иллюзии, что Россия всесильна, это смешно

Президент Чехии Милош Земан заявил, что путинские иллюзии о могуществе российской армии и самой России сейчас выглядят смешными.

Об этом он сказал в интервью CNN Prima News.

"Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", – сказал Земан.

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Острая критика России поступила от Земана вскоре после начала вторжения в Украину. К тому времени он называл Путина своим другом.

"Мне безразлично, верит кто мне или нет. Но важно, чтобы человек верил в себя, и только идиот не менял свои взгляды", – вспомнил он свою любимую цитату Уинстона Черчилля.

Земан также отметил иррациональность российской политики, что может повлиять на поставки газа.

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"Я не думаю, что Россия прекратит поставки, но, пожалуйста, воспринимайте это заявление с неожиданной покорностью от меня. Потому что я когда-нибудь публично сказал, что россияне не безумны, чтобы нападать на Украину, и они оказались безумными", - сказал Земан. .

Поскольку снабжение газа является одной из важнейших частей российского экспорта, он не ожидает, что Москва их остановит. "Однако, может быть, они это сделают – политика подчас очень иррациональная", – сказал президент Чехии. Потому Земан выступает за медленный отказ от угля.