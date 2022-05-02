В Мариуполе началась эвакуация – советник мэра

В понедельник 2 мая началась эвакуация жителей Мариуполя.

Источник: советник городского головы Петр Андрющенко в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: По нашей информации, автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности, автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске.

Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом. Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье".

Детали: Андрющенко также подтвердил, что ночью российские военные снова обстреливали завод "Азовсталь".

Утром обстрелы стихли. Советник мэра связывает прекращение обстрелов именно с эвакуацией.