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В Мариуполе началась эвакуация – советник мэра

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 мая 2022, 11:12

В понедельник 2 мая началась эвакуация жителей Мариуполя.

Источник: советник городского головы Петр Андрющенко в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: По нашей информации, автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности, автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске.

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Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом. Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье".

Детали: Андрющенко также подтвердил, что ночью российские военные снова обстреливали завод "Азовсталь".

Утром обстрелы стихли. Советник мэра связывает прекращение обстрелов именно с эвакуацией.

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Темы: Мариупольэвакуация
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