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Лавров сравнил Зеленского с Гитлером, потому что у того "тоже была еврейская кровь"

Роман ПетренкоПонедельник, 2 мая 2022, 11:26

Глава МИД оккупантов Сергей Лавров заявил, что у Адольфа Гитлера была еврейская кровь, а самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Израиль возмущен такими заявлениями.

Источник: Лавров в интервью итальянской телекомпании "Медиасет", которого цитирует МИД РФ, министр иностранных дел Израиля Яир Лапид в Twitter

Прямая речь Лаврова: "Он (президент Владимир Зеленский – ред.) выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит.

Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят.

Детали: По словам Лаврова, где-то публикуются материалы, которые подтверждают, что "американцы и канадцы сыграли ведущую роль подготовке ультрарадикальных, откровенно неонацистских подразделений в Украине".

Прямая речь Лапида: "Высказывания Лаврова – это возмутительное и непростительное заявление, а также ужасное историческое заблуждение.

Евреи не убивали себя во время Холокоста. Самый низкий уровень расизма в отношении евреев – это обвинять самих евреев в антисемитизме".

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Темы: ЛавровГитлерЗеленскийевреи
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