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"Борщ", "Реактивные гуси", "Имени Магистра Йоды": как киевляне предлагали переименовать станции метро

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 мая 2022, 11:46
Борщ, Реактивные гуси, Имени Магистра Йоды: как киевляне предлагали переименовать станции метро
станция метро "Героев Днепра"

Киевский метрополитен определил самые популярные варианты новых названий для 5 станций, начинается новый этап голосования.

Источник: пресс-служба столичного метрополитена

Детали: 1 мая завершился первый этап сбора предложений по переименованию 5 станций метрополитена. По словам начальника метро Виктора Брагинского, свои идеи подали 18 812 желающих.

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В настоящее время для следующего этапа рейтингования отобрано по 5 наиболее популярных вариантов для каждой станции. Определить одну для каждой станции можно до 9 мая здесь.

Так, станция "Минская" может стать "Варшавской" или "Вышгородской".

Станцию ​​"Героев Днепра" предложили сменить на "Героев Мариуполя" или "Героев Украины".

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Станцию "Дружбы народов" участники онлайн предложений видят как "Ботаническую" или "Европейскую".

Станция "Площадь Льва Толстого" может носить название "Василия Стуса" или "Лены Костенко".

А для станции "Берестейская" поступили такие варианты, как "Бучанская" и "Варшавская".

По словам Брагинского, среди предложений встречались и экзотические варианты. К примеру, для "Минской" предлагали названия "Борщ", "Реактивные гуси" и "Тракторная".

Станцию ​​"Героев Днепра" некоторые участники опроса видели как станцию ​​"Имени Магистра Йоды" или "Пушистых котиков".

"Берестейскую" предлагали переименовать в "Паляницу", а "Дружбы народов" в "Байрактарскую" или "Чернобаевскую". Среди вариантов для "Героев Днепра" была "Красная калина".

Некоторые варианты повторяются или синонимичны. Также для некоторых станций часть пользователей предложила оставить существующие названия, отмечают метрополитеновцы.

Второй этап онлайн голосования продлится до 9 мая.

После этого результаты будут проработаны и направлены в Киевский городской совет. Свое заключение также подготовит профессиональная комиссия по вопросам наименований.

Что предшествовало: Предложение дерусифицировать названия станций метро руководитель подземки подал 8 апреля. Инициативу поддержал городской голова Виталий Кличко и депутатский корпус Киевсовета.

Темы: метроКиев
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