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Белорусам выключают интернет, чтобы скрыть передвижение российской техники в РБ – разведка

Ирина БалачукПонедельник, 2 мая 2022, 12:27
Белорусам выключают интернет, чтобы скрыть передвижение российской техники в РБ – разведка
Российская техника в Беларуси. Фото с Twitter MotolkoHelp

Военная разведка Украины зафиксировала, что белорусам отключают интернет, чтобы скрыть передвижение российской военной техники по территории Беларуси.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Telegram

Дословно ГУР: "Чтобы скрыть информацию о передвижении российских оккупационных войск по территории РБ, белорусам выключают интернет".

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Детали: Сообщается, что впервые полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи Беларуси к сети интернет было зафиксировано 1 апреля.

Потом в течение целого месяца в доступе к сети интернет были ограничены целые регионы Беларуси на юге и юго-востоке от Минска, где чаще всего фиксировали передвижение военной техники российских оккупантов.

ГУР отмечает, что отключение пользователей от интернета координируют спецслужбы.  

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"Таким образом КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники", – подытожили в ГУР.

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Предыстория:

  • Журналисты и волонтеры регулярно фиксируют перемещение российской техники по территории Беларуси.
  • Много раз в Беларуси замечали колонны российской военной техники с отметками "V", в которых двигались "Точки-У", БТРы, "Тигры", "КамАЗы", "Искандеры" бензовозы и т.д.
  • Также с территории Беларуси взлетали российские военные самолеты и запускали ракеты на территорию Украины.

Темы: БеларусьинтернетРосcиявойна
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