Белорусам выключают интернет, чтобы скрыть передвижение российской техники в РБ – разведка

Российская техника в Беларуси. Фото с Twitter MotolkoHelp

Военная разведка Украины зафиксировала, что белорусам отключают интернет, чтобы скрыть передвижение российской военной техники по территории Беларуси.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Telegram

Дословно ГУР: "Чтобы скрыть информацию о передвижении российских оккупационных войск по территории РБ, белорусам выключают интернет".

Детали: Сообщается, что впервые полное и частичное ограничение доступа абонентов мобильной связи Беларуси к сети интернет было зафиксировано 1 апреля.

Потом в течение целого месяца в доступе к сети интернет были ограничены целые регионы Беларуси на юге и юго-востоке от Минска, где чаще всего фиксировали передвижение военной техники российских оккупантов.

ГУР отмечает, что отключение пользователей от интернета координируют спецслужбы.

"Таким образом КГБ Беларуси и ФСБ России пытаются ограничить общение патриотически настроенных граждан и предотвратить распространение информации в социальных сетях о передвижении по территории республики российской военной техники", – подытожили в ГУР.

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