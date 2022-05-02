Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне уничтожили известную гимназию на Луганщине, выдержавшую две мировых войны

Роман ПетренкоПонедельник, 2 мая 2022, 14:19
коллаж уп

После обстрела русских войск одно из лучших образовательных учреждений Луганщины, Лисичанская гимназия, сгорело дотла.

Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: 1 мая в результате прицельного обстрела по гимназии начался пожар. Через несколько часов огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры.

Ее построили в конце 19 века, гимназия входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска.

Входила в топ-100 лучших школ страны. Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014-м.

Гайдай напоминает, что гимназия не раз попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьархитектуравойнаРосcия
Главное сегодня

Санкции не отменят, пока Россия не подпишет мир с Украиной – канцлер Германии

Зеленский о словах Лаврова по поводу евреев: Останется ли посол Израиля в Москве?

РФ попытается "присоединить" к своей территории Донбасс в середине мая – CNN

Подозреваемый в убийствах и пытках в Буче возмутился публикацией его данных

США доставили в Украину более 70 гаубиц и обучили более 200 артиллеристов

По Одессе нанесли ракетный удар. Погиб ребенок

Все новости...
Луганская область
Трудные сутки на Луганщине: из-за обстрелов погибли три человека, ранен ребенок
В Луганской области россияне взяли в плен водителя эвакуационного автобуса – ОВА
Глава Луганской области призывает жителей эвакуироваться
Последние новости
01:25
Байден хочет посетить Украину, но пока таких планов нет
01:04
видеоВ Белгороде снова сообщают о громком "хлопке"
00:58
Джонсон выступит перед Верховной Радой
00:50
Нефтяное эмбарго и газовое фиаско: итоги на экономическом фронте
00:32
На войне погиб призер "Игорь Непокоренных"
00:27
Словакия потребует освобождения для себя от эмбарго на закупку российской нефти
00:23
Донетчина: председатель ОВА сообщил, сколько гражданских убили и ранили россияне за сутки
00:10
ПВО Украины ликвидировала 8 целей РФ, включая "Форпост" за $7 миллионов
23:41
Санкции не отменят, пока Россия не подпишет мир с Украиной – канцлер Германии
23:34
Мир должен готовиться к полной остановке экспорта-импорта из РФ – Зеленский
Все новости...