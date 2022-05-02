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Россияне уничтожили известную гимназию на Луганщине, выдержавшую две мировых войны

Роман ПетренкоПонедельник, 2 мая 2022, 14:19
Россияне уничтожили известную гимназию на Луганщине, выдержавшую две мировых войны
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После обстрела русских войск одно из лучших образовательных учреждений Луганщины, Лисичанская гимназия, сгорело дотла.

Источник: глава ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: 1 мая в результате прицельного обстрела по гимназии начался пожар. Через несколько часов огонь полностью уничтожил более чем столетний памятник архитектуры.

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Ее построили в конце 19 века, гимназия входит в ансамбль Бельгийского архитектурного наследия Лисичанска.

Входила в топ-100 лучших школ страны. Выдержала две мировые войны и бой за город в 2014-м.

Гайдай напоминает, что гимназия не раз попадала в рейтинг лучших учебных заведений Украины.

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Темы: Луганская областьархитектуравойнаРосcия
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