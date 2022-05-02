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Грузия передает ЕС первую часть заполненного опросника по членству

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 14:36

Грузия в понедельник передает первую часть заполненного опросника, чтобы получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщила президент Грузии Саломе Гарибашвили, пишет "Европейская правда".

"Большой шаг сегодня - Грузия подает опросник о членстве в ЕС, присоединяясь к Украине и Молдове. Это то, что объединяет наши три страны. Важно то, что наш народ был и остается единым в этом историческом процессе", - написала Гарибашвили в Twitter.

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По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, работа над первой частью вопросника ЕС завершена, и заполненный документ будет передан послу ЕС в Грузии Карлу Харцелю.

Гарибашвили сообщил, что ведется работа над второй частью опросника ЕС.

Молдова завершила заполнение опросника и вручила его послу ЕС в Кишиневе 22 апреля.

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Молдова и Грузия решили подать заявку на членство в ЕС вслед за Украиной, которая пошла на этот шаг после начала российского вторжения.

Подробно о процедуре вступления Украины в ЕС читайте в статье Кандидатский максимум: как Еврокомиссия планирует продвигать Украину в членство в ЕС.

Темы: Грузия
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