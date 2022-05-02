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СБУ вычислила почти 900 российских оккупантов, совершавших зверства на Киевщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 мая 2022, 15:23
СБУ вычислила почти 900 российских оккупантов, совершавших зверства на Киевщине
останки замученных людей, которые российские оккупанты пытались сжечь в Буче. фото Дмитрия Ларина, УП

Служба безопасности Украины установила личности почти 900 российских захватчиков, совершавших преступления против мирного населения в Киевской области.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "У украинской спецслужбы есть вся информация на оккупантов, а также доказательства их зверств. В настоящее время проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тысяч рашистов, чьи подразделения базировались на территории Киевской области.

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СБУ продолжает документировать каждого российского захватчика. Следователи и оперативные подразделения Службы опросили около 7 тысяч свидетелей вражеских зверств.

Также СБУ разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области".

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Детали: По словам Дехтяренко, чтобы продолжить эффективную работу по документированию военных преступлений оккупантов, Служба безопасности Украины открыла отдельную горячую линию.

Украинцев, имеющих информацию о преступлениях российских захватчиков в Киевской области, призывают звонить по телефону +38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram).

Темы: СБУвойна
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