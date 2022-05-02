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В РФ взрыв на заводе, который производит заряды к ППО и "Градам"

Роман ПетренкоПонедельник, 2 мая 2022, 17:17
фото эхо перми

1 мая поздно вечером на территории Пермского порохового завода прогремел сильный взрыв, погибли два человека.

Источник: 59.ru, "Эхо Перми", "Интерфакс"

Детали: По словам очевидцев события, они услышали "резкий шум, от которого затряслись окна".

Источники в руководстве предприятия сразу ответили СМИ, что "проходили плановые испытания и поводов для паники нет".

Журналисты разыскали человека, который утверждает, что там погибла ее родственница. Также она сообщила о взрыве.

Сейчас известно, что погибло 2 человека, третий в реанимации.

Стоит отметить, что кремлевские пропагандисты не сообщили никакой информации о взрыве.

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"Эхо Перми" сообщает, что фотографии с последствиями взрыва стали появляться в соцсетях еще вечером 1 мая, однако администраторы групп удалили все.

Завод до сих пор официально тоже не предоставил никакой информации о взрыве.

Согласно сайту завода, на нем изготовляют: заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, а также заряды двигателей ракет "воздух-воздух".

 

Темы: Росcиявзрыввойна
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