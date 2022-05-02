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Подоляк: Количество погибших в Мариуполе достигло десятков тысяч

Ирина БалачукПонедельник, 2 мая 2022, 17:18
Михаил Подоляк. Фото ОПУ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что никто не принес столько боли Донбассу, как Россия, ведь только в Мариуполе оккупанты убили десятки тысяч человек.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "За два месяца после начала полномасштабной войны число погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч. Никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как РФ с 2014 года и особенно сегодня". 

Детали: Он напомнил, что за 2019 год на Донбассе погибли 27 гражданских, в 2020-м – 8, а в 2021 году – 15.

Предыстория:

  • Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе россияне убили больше местного населения, чем уничтожили фашисты во Вторую мировую. По его словам, за два месяца от рук оккупантов в Мариуполе погибли более двадцати тысяч человек.

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Темы: МариупольвойнажертвыОфис президента
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