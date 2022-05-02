Подоляк: Количество погибших в Мариуполе достигло десятков тысяч

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что никто не принес столько боли Донбассу, как Россия, ведь только в Мариуполе оккупанты убили десятки тысяч человек.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "За два месяца после начала полномасштабной войны число погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч. Никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как РФ с 2014 года и особенно сегодня".

За 2019 рік на Донбасі загинуло 27 цивільних. У 2020-му – 8. У 2021 році – 15. За два місяці від початку повномасштабної війни кількість загиблих лише в Маріуполі сягнула десятків тисяч. Ніхто не приніс стільки болю мешканцям Донбасу, як Рф з 2014 року й особливо сьогодні. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2022

Детали: Он напомнил, что за 2019 год на Донбассе погибли 27 гражданских, в 2020-м – 8, а в 2021 году – 15.

Предыстория:

Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе россияне убили больше местного населения, чем уничтожили фашисты во Вторую мировую. По его словам, за два месяца от рук оккупантов в Мариуполе погибли более двадцати тысяч человек.