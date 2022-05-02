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Кулеба: поддерживаем Молдову, хотя ожидали большей поддержки в начале войны

"Европейская правда"Понедельник, 2 мая 2022, 18:06

Украина продолжит сотрудничество с Молдовой и поддерживает ее территориальную целостность на фоне эскалации в непризнанном Приднестровье.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве, пишет "Европейская правда".

"С Молдовой надо работать и поддерживать территориальную целостность и суверенитет этого государства. Мы будем делать это, даже несмотря на то, что, будем откровенны, мы ожидали лучшей реакции Молдовы на наши запросы о поддержке в начале российского вторжения", - сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Молдове не нужен еще один фронт в Приднестровье, равно как Украине и Европе.

"Поэтому будем вместе сдерживать эскалацию и держать ситуацию под контролем", - добавил он.

Ранее Главное управление разведки Украины сообщило, что Приднестровье продолжают готовить к войне с Украиной - Россия готовит там провокации на майские праздники.

Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как должна действовать Украина.

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Темы: Кулеба ДмитрийМолдова
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