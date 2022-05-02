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Начальник ГУР видит два варианта окончания войны: распад РФ или смена ее руководства

Катерина ТищенкоПонедельник, 2 мая 2022, 19:29
Кирилл Буданов, фото ГУР

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что война России против Украины может закончиться двумя путями – распадом РФ на три и более частей или сменой российского руководства.

Источник: Буданов в интервью НВ

Прямая речь: "Эта война закончится. Есть всего два варианта, как она может закончиться".

"Первый – разделение России на три и более частей. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны.

В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь ни при чем. В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга, нынешний Калининград, принадлежащего Германии".

Детали: Буданов также заверил: "Не беспокойтесь, Украина победит".

На вопрос, может ли закончиться война и при этом президент РФ Владимир Путин останется в живых, начальник ГУР ответил: "Оставить ему путь для отступления – это одна из стратегий, но это почти нереально. Он военный преступник для всего мира. Это его конец, он сам себя загнал в тупик".

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Буданов также выразил мнение, что шанс на применение Россией тактического ядерного оружия "был и есть всегда", однако это только ускорит конец РФ.

Темы: Росcиявойнаразведка
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