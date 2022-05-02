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Буданов рассказал о "сумасшедших идеях" россиян: Таврическая губерния и Небесный город

Катерина ТищенкоПонедельник, 2 мая 2022, 20:54
Буданов рассказал о сумасшедших идеях россиян: Таврическая губерния и Небесный город
Кирилл Буданов, скриншот видео

Россияне рассматривают две "сумасшедшие идеи" в отношении востока и юга Украины – воссоздание Таврической губернии и создание так называемого Небесного города.

Источник: начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ

Прямая речь: "В больном уме российского руководства есть две идеи, которые они лелеют. Первая — это воссоздание Таврической губернии, существовавшей непродолжительное время во время Российской империи. Это территория Крыма, Херсона, частично Николаевской области и даже немного Донецкой области и Запорожья, с административным центром в городе Симферополь. Это та идея, которую они сейчас проталкивают.

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Вторая идея, которую редко можно услышать, однако она имеет место – это так называемый Небесный город. Была такая концепция. Еще раз говорю – это больной ум. Это Одесская область, Херсонская область, часть Николаевской области, город Днепр и часть Донецкой области.

Вот эти две сумасшедшие идеи, которые они всерьез воспринимают и сейчас пытаются воспроизвести".

Детали: По словам Буданова, президент РФ Владимир Путин еще не решил, принимать ли захваченные территории Донбасса в состав России.

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"Сейчас они еще на развилке. То есть не они, а он президент РФ – там один человек решает. Он не принял окончательного решения, пытаться ли ему принять так называемый Донбасс в состав России или оставлять его какой-нибудь третьей территорией", - сказал начальник ГУР.

Он также утвердительно ответил на вопрос, хотят ли россияне устроить голод в Херсонской области.

"Конечно. Они попытаются устроить демографический кризис, а затем – гуманитарный. Только в этом случае они смогут справиться с большинством населения. Очень легко манипулировать настроениями населения, когда у людей отнять все, а затем предлагать гуманитарную помощь. Чтобы не тратить миллионы, они будут тратить копейки, давая крошку хлеба", – прогнозирует он.

Темы: РосcиявойнаразведкаДонбасс
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