РФ атаковала Одессу ракетами. Появилось видео последствий обстрела
Появилось видео последствий того, как Россия 2 мая нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого погиб ребенок.
Источник: Одесский городской совет в Telegram, руководитель ОВА Максим Марченко, ГСЧС
Наслідки ракетного удару РФ по Одесі, загинула одна дитина і ще одну поранено. Відео Одеської міськради pic.twitter.com/SzcWk10Ez2— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 2, 2022
Детали: Враг нанес ракетный удар по одному из объектов городской инфраструктуры, пострадал также религиозный объект.
В результате ракетного удара погиб один ребенок и еще один ребенок ранен, также повреждено здание церкви.
Известно, что 14-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении уточнил, что россияне попали ракетой в одесское общежитие.
Прямая речь Зеленского: "В Одессе убили мальчика 14 лет, ранили девочку 17 лет, у нее осколочные ранения. Что это вообще? Зачем? Чем РФ угрожали эти дети и общежитие?"