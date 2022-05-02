Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ атаковала Одессу ракетами. Появилось видео последствий обстрела

Светлана КизиловаПонедельник, 2 мая 2022, 23:26
Скрин с видео

Появилось видео последствий того, как Россия 2 мая нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого погиб ребенок.

Источник: Одесский городской совет в Telegram, руководитель ОВА Максим Марченко, ГСЧС

Детали: Враг нанес ракетный удар по одному из объектов городской инфраструктуры, пострадал также религиозный объект.

В результате ракетного удара погиб один ребенок и еще один ребенок ранен, также повреждено здание церкви.

Известно, что 14-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении уточнил, что россияне попали ракетой в одесское общежитие.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Зеленского: "В Одессе убили мальчика 14 лет, ранили девочку 17 лет, у нее осколочные ранения. Что это вообще? Зачем? Чем РФ угрожали эти дети и общежитие?"

Темы: Одессавойнадети
Главное сегодня

Россияне пошли на штурм "Азовстали" в Мариуполе

Царева приговорили к 12 годам тюрьмы, но ему светит и пожизненное – СМИ

Посол Украины: канцлер Шольц изображает из себя "обиженную колбасу"

ВСУ уничтожили уже более 24 тысяч российских оккупантов – Генштаб

Папа Франциск хочет поехать в Москву к Путину – в Киев не планирует

ЕС может утвердить шестой пакет санкций против РФ 10 мая

Все новости...
Одесса
Ракетный удар по Одессе: погиб ребенок, еще один ранен
По Одессе нанесли ракетный удар. Погиб ребенок
Одесса военная. Экскурсия по городу, в который все чаще летят российские ракеты
Последние новости
15:00
"Украина победит": Джонсон в Верховной раде объявил о новом пакете военной помощи
14:45
видеоИрпень оживает, скоро можно будет возвращаться - мэр
14:41
Кабмин утвердило план обеспечения страны продовольствием в условиях военного положения
14:38
ВНО-2022: время для прохождения теста увеличили на треть
14:33
Главе МВД Британии может грозить иск за задержку с визами для украинцев
14:30
Патриарх Кирилл врет, что Россия "ни на кого не нападала"
14:27
"Укртрансбезопасность" возобновила контроль за соблюдением габаритно-весовых норм
14:18
Мариуполь: только 3 из 14 автобусов с эвакуированными доехали в Запорожье – мэр
14:15
Посмотрите в глаза воину: бригада Острожского поделилась фото защитников Украины
14:11
Россияне пошли на штурм "Азовстали" в Мариуполе
Все новости...