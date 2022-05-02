РФ атаковала Одессу ракетами. Появилось видео последствий обстрела

Появилось видео последствий того, как Россия 2 мая нанесла ракетный удар по Одессе, в результате которого погиб ребенок.

Источник: Одесский городской совет в Telegram, руководитель ОВА Максим Марченко, ГСЧС

Наслідки ракетного удару РФ по Одесі, загинула одна дитина і ще одну поранено. Відео Одеської міськради pic.twitter.com/SzcWk10Ez2 Реклама: May 2, 2022

Детали: Враг нанес ракетный удар по одному из объектов городской инфраструктуры, пострадал также религиозный объект.

В результате ракетного удара погиб один ребенок и еще один ребенок ранен, также повреждено здание церкви.

Известно, что 14-летний ребенок погиб, еще один несовершеннолетний доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении уточнил, что россияне попали ракетой в одесское общежитие.

Прямая речь Зеленского: "В Одессе убили мальчика 14 лет, ранили девочку 17 лет, у нее осколочные ранения. Что это вообще? Зачем? Чем РФ угрожали эти дети и общежитие?"