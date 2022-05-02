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Мир должен готовиться к полной остановке экспорта-импорта из РФ – Зеленский

Алена МазуренкоПонедельник, 2 мая 2022, 23:34
Мир должен готовиться к полной остановке экспорта-импорта из РФ – Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что мир должен готовиться к блокированию всех экспортно-импортных операций с Россией.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Работаем над новыми санкционными шагами против России. В ближайшее время ожидаем новый пакет от Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги по блокированию доходов России от энергоресурсов. Очень верим в это. Чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за топливо.

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Но уже сейчас стоит готовиться и к следующим санкционным шагам. В любом случае, придется блокировать все экспортно-импортные операции с Россией. Потому что с этого они в Москве зарабатывают. И даже не поймут, что международное право и мир в Европе следует уважать".

Темы: ЗеленскийРосcияимпортэкспорт
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