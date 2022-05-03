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ПВО Украины ликвидировала 8 целей РФ, включая "Форпост" за $7 миллионов

Валентина РоманенкоВторник, 3 мая 2022, 00:10
ПВО Украины ликвидировала 8 целей РФ, включая Форпост за $7 миллионов
коллаж ВС ВСУ

В понедельник 2 мая противовоздушная оборона Украины уничтожила 8 вражеских беспилотников, один из которых стоит 7 миллионов долларов.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "В течение суток 2 мая пилотируемая авиация оккупантов фактически не входила в зону действия украинского ПВО. В то же время противник продолжает наносить ракетные удары, наращивает в воздушном пространстве Украины присутствие беспилотных летательных аппаратов, которые дают целеуказания артиллерии, осуществляют воздушную разведку и коррекцию огня.

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За сутки 2 мая противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск сбиты восемь воздушных целей – один БПЛА "Форпост" и семь "Орлан-10".

Стоит отметить, что "Форпост", сбитый подразделением ЗРВ воздушного командования "Південь", является дорогостоящим аппаратом, который оценивается в 7 миллионов долларов.

Это лицензированная израильская копия БпЛА "Searcher" (в базовой версии способен производить разведку на высотах до 5 км в течение 16 часов с радиусом действия до 400 км -ред). По версии министерства обороны оккупантов, в 2019 году все запчасти данного БПЛА прошли импортозамещение, было установлено российское программное обеспечение и он может нести вооружение – контейнер с ракетой ПТРК. Ну, как вы уже догадались, "не имеющий аналогов"!"

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Детали: Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что авиация продолжает бить оккупантов с воздуха, нанося мощные удары по позициям, колоннам, логистике и живой силе захватчиков разными видами вооружения.

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Темы: война
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